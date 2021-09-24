Пожилая американка отважно спасла свою собаку, на которую набросился аллигатор, но сама при этом пострадала.
Об этом сообщает The Palm Beach Post.
Инцидент произошел еще 24 августа в городе Бока-Ратон в штате Флорида, когда 74-летняя Сьюзан Марчиано выгуливала свою любимицу Налу возле озера в местном парке.
Женщина спустила питомца с поводка и решила побросать ей палку в озеро. В какой-то момент Сьюзан заметила, что по водной глади к ним приближается крупная тень.
Читайте такжеАллигатор-соня заблокировал движение на мосту в Техасе (видео)Это оказался аллигатор примерно двух метров в длину, который схватил Налу пастью.
"У меня сердце ушло в пятки. Я без раздумий сделала единственное, что могла - упала на аллигатора всей массой своего тела", - вспоминает американка.
В результате хищник отпустил собаку, но ухватил хозяйку на руку.
Благо, на этом схватка завершилась. Сьюзан Марчиано обратилась в больницу, где ей наложили пять швов, а благодаря двухчасовой операции ветеринарам удалось спасти и ее собаку, но в свой любимый парк они смогли вернуться не сразу.
Однако сотрудники местного природоохранного управления не обнаружили в указанном озере аллигаторов.
Напомним, в прошлом месяце в США аллигатор едва не оторвал руку смотрительнице на глазах у шокированной группы посетителей центра рептилий.