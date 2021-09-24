Увидев, как рептилия пытается разорвать ее Налу, Сьюзан Марчиано без раздумий упала на аллигатора всей массой своего тела.

Пожилая американка отважно спасла свою собаку, на которую набросился аллигатор, но сама при этом пострадала.

Об этом сообщает The Palm Beach Post.

Инцидент произошел еще 24 августа в городе Бока-Ратон в штате Флорида, когда 74-летняя Сьюзан Марчиано выгуливала свою любимицу Налу возле озера в местном парке.

Женщина спустила питомца с поводка и решила побросать ей палку в озеро. В какой-то момент Сьюзан заметила, что по водной глади к ним приближается крупная тень.

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"У меня сердце ушло в пятки. Я без раздумий сделала единственное, что могла - упала на аллигатора всей массой своего тела", - вспоминает американка.

В результате хищник отпустил собаку, но ухватил хозяйку на руку.

Благо, на этом схватка завершилась. Сьюзан Марчиано обратилась в больницу, где ей наложили пять швов, а благодаря двухчасовой операции ветеринарам удалось спасти и ее собаку, но в свой любимый парк они смогли вернуться не сразу.

Однако сотрудники местного природоохранного управления не обнаружили в указанном озере аллигаторов.

Напомним, в прошлом месяце в США аллигатор едва не оторвал руку смотрительнице на глазах у шокированной группы посетителей центра рептилий.

Автор: Станислав Кожемякин