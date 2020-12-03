Школьник устроил "фаер-шоу" во время урока / фото facebook.com/up.kharkiv
В Харькове подросток устроил "фаер-шоу" во время урока в одной из школ района. Его родителей привлекут к административной ответственности.
Об этом сообщается на Facebook-странице Ювенальной превенции.
Отмечается, что правоохранители обратили внимание на распространение в соцсетях видео, на котором подросток во время учебного процесса поджигает антисептик и выпускает столб огня.
С подростком, его родителями и одноклассниками провели профилактическую беседу по соблюдению правил безопасности и поведения в учебном учреждении.
Родителей подростка привлекут к ответственности / фото facebook.com/up.kharkiv
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