Родителей подростка привлекут к ответственности.

В Харькове подросток устроил "фаер-шоу" во время урока в одной из школ района. Его родителей привлекут к административной ответственности.

Об этом сообщается на Facebook-странице Ювенальной превенции.

Отмечается, что правоохранители обратили внимание на распространение в соцсетях видео, на котором подросток во время учебного процесса поджигает антисептик и выпускает столб огня.

С подростком, его родителями и одноклассниками провели профилактическую беседу по соблюдению правил безопасности и поведения в учебном учреждении.

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Автор: Катерина Шварц