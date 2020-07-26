В Харькове пьяный велосипедист бросался под автомобили и угрожал прохожим ножом

От действий мужчины никто не пострадал, его передали врачам скорой.

На Троицком переулке в Харькове мужчина бросался под машины и угрожал прохожим ножом.

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Как сообщается на сайте нацполиции Харьковской области, сообщение о ситуации поступило вечером 25 июля.

На месте полицейские обнаружили нетрезвого велосипедиста, который вел себя неадекватно. От действий мужчины никто не пострадал. Гражданина с места происшествия забрала бригада скорой.

Ранее в Харькове на улице Гвардейцев-Широнинцев произошло столкновение сразу пяти автомобилей.

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