Возможный водитель внедорожника погиб, отметили правоохранители.

В Херсонской области за рулем внедорожника "Volkswagen Touareg", который столкнулся с деревом, в результате чего погибли четыре человека, по предварительным данным, был 15-летний парень.

Возможный горе-водитель – житель поселка городского типа Великая Александровка, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Херсонщине и показали фото с места смертельной аварии.

В ведомстве добавили, что парень погиб.

"...в салоне автомобиля находились односельчане водителя в возрасте 15 и 20 лет, а также 21-летний житель с. Новая Калуга, которые вместе с водителем погибли на месте ДТП", – отметили в полиции.

В Нацполиции добавили, что в результате аварии пострадали двое жителей Великой Александровки, которым по 17 лет. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу.

На снимках с места аварии видно, что после столкновения с деревом внедорожник буквально уничтожен.

После смертельного ДТП на Херсонщине начато производство по ч. 3 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса.

Напомним, в Украине лица, которым не исполнилось 18 лет, не имеют права управлять автомобилями.

Ранее стало известно, что в ночь на 24 октября на дороге между селами Давидов Брод и Малая Александровка Херсонской области авто "Volkswagen Touareg" на огромной скорости врезалось в дерево.

Сначала стало известно, в результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей 2006 года рождения.

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Автор: Екатерина Присяжнюк