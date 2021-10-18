Источник в Государственной уголовно-исполнительной службе рассказал, что Зайцева долгое время "ведет себя образцово".

18 октября исполняется четыре года со дня жуткого ДТП в Харькове с участием Елены Зайцевой, в котором погибли пять человек. Она отбывает наказание в Покровском исправительном центре №79.

Журналисты сайта "Сегодня" выяснили, как живет Зайцева за решеткой.

Читайте такжеЖуткое ДТП в Харькове: в деле Зайцевой наметился поворотОни отмечают, ссылаясь на источники в исправительном центре, что Зайцева там ведет себя так, как осужденные, готовящиеся выйти на свободу досрочно.

"Читает книги просто запоем, везде проявляет активность. Имею в виду культурные мероприятия, которые проходят на территории исправительного центра. Кроме того, Зайцева работает, задействована на вышивке", – рассказали пенитенциарии.

Лариса Матвеева, адвокат потерпевших в аварии, говорит: чтобы ходатайствовать о досрочном освобождении, Зайцева должна отбыть минимум половину срока. Но для этого она должна еще возместить причиненный вред. А не выплачивать родственникам жертв по 30-40 грн раз в два-три месяца.

ДТП с участием Зайцевой в Харькове: что известно

18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения "Лексус" вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.

Автор: Ольга Робейко