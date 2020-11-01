Мужчина, зашел в ресторан, достал пистолет ФОРТ-12 и начал стрелять.

В одном из ресторанов Харькова в ночь на 1 ноября охранник нардепа открыл огонь из пистолета. Гости заведения хотели его остановить и нанесли смертельные травмы.

Читайте такжеПод Одессой подорвали автомобиль с кандидатом в депутаты, пострадавший в больнице (фото, видео)

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел в караоке-ресторане Biani Champagneria по адресу Ярослава, Мудрого, 21. Сообщение в полицию поступило в 05:49.

Предварительно установлено, что мужчина, на вид 35-40 лет, зашел в ресторан, достал пистолет ФОРТ 12, который зарегистрирован на него и начал стрелять.

"Посетители начали его останавливать, разбивая бутылки об него", - сообщили правоохранители. От полученных травм стрелок скончался на месте.

По предварительной информации, погибший стрелок - Смирнов Руслан Вадимович. Он был охранником народного депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Шенцева.

Больше новостей на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров