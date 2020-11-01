В одном из ресторанов Харькова в ночь на 1 ноября охранник нардепа открыл огонь из пистолета. Гости заведения хотели его остановить и нанесли смертельные травмы.
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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что инцидент произошел в караоке-ресторане Biani Champagneria по адресу Ярослава, Мудрого, 21. Сообщение в полицию поступило в 05:49.
Предварительно установлено, что мужчина, на вид 35-40 лет, зашел в ресторан, достал пистолет ФОРТ 12, который зарегистрирован на него и начал стрелять.
"Посетители начали его останавливать, разбивая бутылки об него", - сообщили правоохранители. От полученных травм стрелок скончался на месте.
По предварительной информации, погибший стрелок - Смирнов Руслан Вадимович. Он был охранником народного депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Шенцева.
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