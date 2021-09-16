В то время, когда авто осталось без присмотра, несколько неизвестных лиц приблизились к нему и начали ногами и палками уничтожать специализированный автомобиль.

В одном из районов города Харьков неизвестные повредили автомобиль скорой помощи, который приехал на вызов.

Об этом говорится в сообщении КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" на странице в соцсети. В частности отмечается, что 15 сентября в 16:24 бригада ЭМП 904 прибыла на вызов к 43-летнему мужчине. Больной нуждался в госпитализации, поэтому водитель спецавто ЭМП пошел к бригаде медиков, чтобы помочь вынести на носилках больного из многоэтажного дома.

"В то время, когда авто ЭМП осталось без присмотра, несколько неизвестных лиц приблизились к нему и начали ногами и палками уничтожать специализированный автомобиль", - отмечается в сообщении.

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За несколько минут автомобилю были нанесены значительные повреждения.

"Ужасно еще и то, что ситуация произошла среди бела дня на глазах многих свидетелей и никто из них не пытался остановить преступников, позвать на помощь и вызвать полицию. Более того, многие снимали все на телефон. Полицию на место преступления вызвала уже бригада ЭМП 409, оказавшись вместе с больным возле поврежденного авто", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается расследование.

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Автор: Ирина Погорелая