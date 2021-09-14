Рядом с ним лежали футбольные ворота.

В Московском районе Харькова маленького мальчика нашли без сознания на футбольном поле. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Около 18:00 в полицию сообщили о госпитализации 6-летнего ребенка в реанимационное отделение медучреждения.

Врач рассказал, что по приезду по вызову они обнаружили на школьном стадионе по улице Академика Павлова ребенка без сознания, рядом на земле лежали металлические футбольные ворота.

Читайте такжеВ Тернополе девушку-подростка избили в парке: скорая завезла в травмпунктМальчик в тяжелом состоянии находится в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

Все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа. Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает от 2 до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Харькове 4-летнюю девочку привязывали к кровати колготками в реанимации и не пускали родителей. Также полиция устанавливает обстоятельства падения годовалой девочки из окна третьего этажа. Родители оставили ее со знакомыми.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Людмила Жерновская