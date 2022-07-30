Полиция усилила отработку по выявлению и задержанию диверсантов, корректировщиков вражеского огня и коллаборантов.

В Харьковской области основной акцент работы полицейских направлен на активную отработку по выявлению и задержанию диверсантов, корректировщиков вражеского огня и коллаборантов.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, генерал полиции 3-го ранга Владимир Тимошко в эфире информационного телемарафона.

"Мы имеем положительные результаты. Так, несколько дней назад нами было задержано лицо, которое с 2019 является активным агентом ФСБ. Он наводил вражескую артиллерию именно на объекты инфраструктуры. Нами установлено несколько точных фактов, на что именно были приведены и какие именно координаты этим лицом были предоставлены врагу. Мы можем констатировать, что в результате этих обстрелов были жертвы. И он такой, к сожалению, не один", - акцентировал Тимошко.

Он добавил, что в результате преступной деятельности диверсантов и корректировщиков, основными целями вражеского огня становятся учреждения дошкольного, среднего и высшего образования.

"В городе – это чаще всего школы и детские сады. Каждую ночь мы констатируем попадание в один или два таких инфраструктурных объекта. Мы учитываем, что до октября-ноября в Харькове вообще может не остаться уцелевших школ и детских садов, которые будут пригодны для обучения детей. Также, несколько вузов полностью разрушено или частично повреждены",- сказал Тимошко.

Начальник ГУНП в Харьковской области отметил, что Харьков - это крупный промышленный город, в котором сконцентрировано значительное количество экономически важных для страны предприятий. Для врага это стратегически важный регион, поэтому российские оккупанты ежедневными обстрелами пытаются разрушить и уничтожить всю инфраструктуру, которая необходима для жизнедеятельности города и области.

"Захватчики уничтожают именно возможность для украинцев жить и работать на этой территории. Цель оккупантов взять Харьков - это несбыточная цель. Харьков, могу заверить, враги никогда не возьмут",- подчеркнул Тимошко.

Как сообщал УНИАН, 29 июля председатель Харьковской ОВА заявил, что Харьков готовится к повторному наступлению россиян на город и область, потому что враг не оставил такой цели. По его словам город и область работают над усилением обороноспособности.