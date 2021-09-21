Неоднократную просьбу водителя покинуть машину девушки игнорировали.

В Харькове две пьяные девушки отказались платить 76 гривень за такси и закатили истерику.

Видео инцидента, заснятое водителем такси, опубликовано на Facebook-странице "Жить в Харькове".

По словам водителя такси, они всю дорогу пугали его тем, что они "будущие прокурорши".

"Эти девки не заплатили мне за проезд. Это аферистки, будущие прокурорши. Бухие. Пошли вон", - заявил водитель.

Неоднократную просьбу водителя покинуть машину девушки игнорировали. Также они просили не распространять видео в сети.

Вскоре одна из девушек пообещала заплатить, но вместо того, чтобы дать деньги, продолжала спорить с таксистом.

"Я вам заплачу. Моя подруга выпившая перепутала, кто заказывал такси", - объяснила она.

Чем закончился скандал в автомобиле - неизвестно.

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Напомним, на днях в Киеве таксист устроил ДТП и обвинил в нем пассажирку.

Инцидент произошел на улице Бойчука. Водитель такси двигался на автомобиле Peugeot в левой полосе, Ford - в правой.

"Неожиданно, со слов таксиста, его пассажирка сказала "здесь направо". Тот, не глядя по зеркалам, начал совершать маневр и въехал в Ford. От столкновения самого таксиста развернуло поперек дороги, а Ford - перелетел тротуар, ударил клумбу и остановился у металлической ограды", - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали пассажирки обоих автомобилей, их с места ДТП увезли в больницу.

Автор: Виолетта Орлова