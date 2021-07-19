Полицейские открыли уголовное производство по факту угрозы журналисту в Харьковском районе. В ночь с 17 на 18 июля неизвестные бросили три бутылки с огнеопасной жидкостью во двор его домовладения в селе Циркуны.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
С соответствующим заявлением в полицию 18 июля в 11:38 обратился 35-летний представитель информационного агентства.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
В настоящее время полицейские пытаются установить лиц, причастных к преступлению.
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