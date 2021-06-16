По словам президента РФ, Фонд борьбы с коррупцией публично призывал к "уличным беспорядкам".

Президент России Владимир Путин заявил, что Фонд борьбы с коррупцией, признанный в РФ иноагентом и экстремистской организацией, получил этот статус из-за того, что его представители давали инструкции по изготовлению "коктейлей Молотова".

"Та организация, о который вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала в уличные мероприятия несовершеннолетних, это запрещено российским законом, и публично давала инструкции о том, как готовить, например, "коктейли Молотова" для того, чтобы использовать их против правоохранительных органов, выставляя при этом напоказ установочные данные полицейских", - заявил Путин на пресс-конференции в Женеве после встречи с президентом США Джо Байденом.

Российский президент также упомянул события протестов движения Black Lives Matter в США.

"Я сейчас не буду это комментировать, просто хочу сказать, что вот то, что мы видели погромы, то, что мы видели нарушения закона, и так далее, и так далее - мы сочувствуем американцам и американскому народу, но не хотим, чтобы это происходило на нашей территории. И сделаем все для того, чтобы этого не допустить. И какая-то боязнь здесь совершенно ни при чем", - заявил Путин.

В ответ один из сотрудников ФБК Георгий Албуров на своей странице в Twitter отметил, что единственные "коктейли Молотова", с которыми сталкивались штабы Навального, это те, что "делала сама власть, чтобы закинуть" в помещения организации.

Кстати, единственные "коктейли Молотова", с которыми сталкивались штабы Навального — это те, которые делала сама власть, чтобы закинуть в наши помещения. Но экстремисты все равно мы pic.twitter.com/YD7Nw7qDLE — Георгий Албуров (@alburov) June 16, 2021

Бывший руководитель сети штабов Навального Леонид Волков также прокомментировал слова Путина.

Дед, таблетки выпей и не позорься, а. Ну это ж хуже, чем набухаться и оркестром дирижировать. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) June 16, 2021

Ликвидация Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией - это некоммерческий фонд, созданный Алексеем Навальным в 2011 году. Фонд позиционировался как занимающийся расследованиями, раскрытием коррупционных схем и пресечением коррупции в органах российской власти.

Читайте такжеВ России официально распустили сеть штабов оппозиционера НавальногоВ частности, фонд выпустил такие известные документальные фильмы-расследования, как "Он вам не Димон" о предполагаемом имуществе на тот момент действующего председателя правительства Дмитрия Медведева и "Дворец для Путина" о коррупционной схеме, которая, по утверждению авторов расследования, возглавляется президентом России.

В октябре 2019 года российский Минюст объявил ФБК "иностранным агентом", а в 2021-м московская прокуратура потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан экстремистскими организациями.

В апреле суд ограничил работу фондов, а в июне ФБК был признан экстремистской организацией и запрещен.

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Автор: Катерина Комолова