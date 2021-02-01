Три человека пострадали в ДТП, водителя доставили в больницу.

В Дружковке Донецкой области перевернулся рейсовый автобус с людьми, пострадали трое пассажиров. Инцидент произошел из-за внезапного инфаркта у водителя.

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Как сообщается на сайте Краматорского управления полиции полиция получила сообщение об инциденте вечером 31 января. Правоохранители установили, что водитель автобуса 1960 года не справился с управлением в результате инфаркта. В результате автобус съехал с дороги и перевернулся. Трое из пассажиров в возрасте 35-51 лет получили телесные повреждения головы и лица.

Водитель автобуса госпитализирован в реанимацию местной больницы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Дмитрий Захаров