Соседи смогли спасти из горящего дома 4-летнего мальчика.

В Павлограде Днепропетровской области при пожаре погиб годовалый мальчик.

Как сообщает областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 08:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на улице Попова.

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Возгорание возникло внутри одноэтажного частного жилого дома. Огнем уничтожено домашнее имущество и повреждена крыша дома на общей площади 70 кв. м.

К тушению пожара были привлечены 19 человек личного состава, а также 4 единицы пожарно-спасательной техники ГСЧС.

Огонь стремительно распространялся, взрослые успели выскочить на улицу, но внутри горящего дома осталось двое детей.

"Взрослые успели покинуть горящий дом. Также, до прибытия пожарно-спасательных подразделений, соседи вынесли из дома 4-летнего мальчика", - сообщили в ГСЧС.

Еще одного ребенка спасти не удалось - тело погибшего годовалого мальчика обнаружили в комнате дома.

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Автор: Надя Пришляк