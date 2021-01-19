В Павлограде Днепропетровской области при пожаре погиб годовалый мальчик.
Как сообщает областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 08:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на улице Попова.
Читайте такжеВ Черниговской области двухлетний мальчик залез за диван и задушился
Возгорание возникло внутри одноэтажного частного жилого дома. Огнем уничтожено домашнее имущество и повреждена крыша дома на общей площади 70 кв. м.
К тушению пожара были привлечены 19 человек личного состава, а также 4 единицы пожарно-спасательной техники ГСЧС.
Огонь стремительно распространялся, взрослые успели выскочить на улицу, но внутри горящего дома осталось двое детей.
"Взрослые успели покинуть горящий дом. Также, до прибытия пожарно-спасательных подразделений, соседи вынесли из дома 4-летнего мальчика", - сообщили в ГСЧС.
Еще одного ребенка спасти не удалось - тело погибшего годовалого мальчика обнаружили в комнате дома.
Вас также могут заинтересовать новости
- Трагедия на Львовщине: 5-летний ребенок отравился угарным газом
- Гибель людей в одесском отеле: полиция назвала две возможных причины пожара (видео)
- В Харькове ребенок получил перелом основания черепа, катаясь на горке
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram