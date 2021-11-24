Пресмыкающееся напугало людей, они вызвали спасателей.

В Днепре змея заползла в частный дом и спряталась на кухне. Пресмыкающееся, вероятно, планировало зимовать в тумбе, однако его нашли. Люди изрядно испугались, они вызвали спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

22 ноября в 22:53 жители частного дома на улице Петрозаводской в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра позвонили по номеру "101" и сообщили о жуткой находке. Люди увидели, что в кухонной тумбе лежит змея.

"По прибытию к месту происшествия специалисты ГСЧС проверили помещение кухни и обнаружили пресмыкающееся, длиной ориентировочно 1 метр, в мебельном ящике. С помощью специального инструмента спасатели отловили хладнокровное животное и выпустили на волю за пределами города", - рассказали в пресс-службе.

Была ли змея ядовитой - спасатели не сообщили. Однако даже если пресмыкающееся не было опасным для людей, такая находка все равно не очень приятна.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Сумщине женщина нашла на улице мертвого трехметрового питона.

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Автор: Полина Кузенко