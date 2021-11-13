Полицейские выясняют возможных владельцев пресмыкающегося и каким образом он оказался на улице.

В городе Шостка Сумской области женщина возле мусорных баков обнаружила большую змею и сообщила о своей находке в полицию.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области Facebook, прибыв на вызов, сотрудники группы реагирования патрульной полиции поняли, что питон уже не живой.

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По словам женщины, первыми змею увидели подростки, которые и рассказали ей о своей находке. Не поверив им, женщина пошла и убедилась, а уже потом вызвала полицейских.

Предварительно установлено, что это питон, длиной более трех метров. Сейчас полицейские выясняют возможных владельцев пресмыкающегося и каким образом он оказался на улице.

Напомним, на Ривненщине мотоциклист сильно пожалел об остановке в лесу. Мужчина ненадолго отошел от своего "железного коня", а когда вернулся - его ждала опасная "пассажирка". Змея спряталась в мотоцикле та едва не укусила владельца транспорта.

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Автор: Дмитрий Шварц