Подросток около двух недель боролся за жизнь.

В Днепре в реанимации областной детской клинической больницы (ОДКБ) умер 12-летний мальчик, который около двух недель назад случайно поджег себя.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на слова директора ОДКБ Алексея Власова.

Отмечается, что потерпевший со своим товарищем обнаружили пакет с бутылкой. В ней находилось неизвестное горючее вещество. Они решили ради интереса поджечь жидкость, вылили ее на лавочку на улице и подожгли. В это время бутылка отскочила на пострадавшего. В него полетели брызги, которые воспламенились. Мальчика доставили в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 166-й Уголовный кодекс Украины (злостное невыполнение обязанностей по присмотру за ребенком или за лицом, над которым установлена опека). Продолжается следствие, полицейские устанавливают все детали.

Читайте такжеВ Одессе ночью загорелось общежитие медуниверситета: эвакуировали более ста человек (фото)Ранее сообщалось, что после несчастного случая ребенка экстренно госпитализировали. Врачи установили, что у него обгорело 65% тела:

«Обожжены и внутренние органы. Есть предположение, что школьник сделал это ради эпического видео в социальных сетях, но все закончилось трагически».

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц