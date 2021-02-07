На видео с места событий можно видеть, что пострадавшая женщина лежит на земле и кричит от боли.

На улице Островского в Днепре трамвай сошел с рельсов и придавил женщину, которая стояла на остановке.

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Об этом сообщает Telegram-канал «ХД». Пострадавшую госпитализировали в больницу.

На видео с места событий можно видеть, что пострадавшая женщина лежит на земле и кричит от боли. Вокруг нее собрались растерянные прохожие.

Видео не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой.

Кроме того, подобный случай произошел сегодня на перекрестке улиц Яворницкого и Пастера. Судя по опубликованным снимкам, там трамвай сошел с рельсов на поворотах и зацепил маршрутный автобус.

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Автор: Дмитрий Захаров