У 44-летней потерпевшей ожоги первой степени и отравление угарным газом.

Украинские спасатели вынесли из объятой огнем квартиры в Днепре женщину, которая спала в момент начала пожара у нее дома.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел ранним утром 5 августа. Около 3:30 в пожарную службу поступил вызов о возгорании в одной из квартир на 6 этаже девятиэтажного дома в Шевченковском районе Днепра.

В момент пожара внутри находилась 44-летняя хозяйка квартиры. Оказалось, что она была не в состоянии покинуть жилье самостоятельно, поэтому спасатели вынесли женщину. Ее госпитализировали с ожогами первой степени и отравлением угарным газом.

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На данный момент причины случившегося выясняются. Одна из версий - возгорание из-за окурка, выброшенного с верхних этажей.

Ранее УНИАН сообщал о другом пожаре в Днепре - в результате возгорания в одноэтажном заброшенном частном доме погибли два человека.

Автор: Станислав Кожемякин