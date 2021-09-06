Украинские спасатели вынесли из объятой огнем квартиры в Днепре женщину, которая спала в момент начала пожара у нее дома.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел ранним утром 5 августа. Около 3:30 в пожарную службу поступил вызов о возгорании в одной из квартир на 6 этаже девятиэтажного дома в Шевченковском районе Днепра.
В момент пожара внутри находилась 44-летняя хозяйка квартиры. Оказалось, что она была не в состоянии покинуть жилье самостоятельно, поэтому спасатели вынесли женщину. Ее госпитализировали с ожогами первой степени и отравлением угарным газом.
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На данный момент причины случившегося выясняются. Одна из версий - возгорание из-за окурка, выброшенного с верхних этажей.
Ранее УНИАН сообщал о другом пожаре в Днепре - в результате возгорания в одноэтажном заброшенном частном доме погибли два человека.