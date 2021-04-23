Несчастный случай произошел в селе возле Днепра. Авто, не тормозя, выехало на зебру.

За жизнь двух 12-летних детей борются медики в Днепре. Их сбила машина на пешеходном переходе в селе возле города.

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Машина, не тормозя, выехала на зебру, где как раз шла группа школьников. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Двое одноклассников, шедших впереди, успели отскочить, а мальчик и девочка, которые немного отстали, попали прямо под колеса. Обоих травмированных в тяжелом состоянии забрала скорая, сейчас они в реанимации областной детской больницы. Один ребенок - в коме.

Что известно о виновнице ДТП

27-летняя водительница, предварительно, была трезва. По факту аварии следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса.

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Автор: Ольга Робейко