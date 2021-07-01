Женщина призналась копам, что ей просто захотелось развлечься.

В Днепре правоохранители получили вызов о домашнем насилии. Женщина заявила, что ее сожитель угрожает ей оружием, привезенным из зоны ООС. Патрульные не нашли на месте никакого оружия, но выяснили, что у нее есть паспорт РФ, а документы на проживание в Украине просрочены.

Об этом со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции сообщает «Информатор».

Отмечается, что инцидент произошел 30 июня, около 23:30. Наряд патрульной полиции прибыл на вызов женщины на улицу Балку Живописную. Как выяснилось, заявительнице никто не угрожал и оружия в доме нет. Более того, сожитель женщины к ООС не имеет никакого отношения.

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Позже женщина призналась копам, что ей просто захотелось развлечься. Но в ходе проверки документов заявительницы полицейские установили, что ее паспорт был выдан УФМС России в Курганской области. Со слова женщины, ее документы на проживание в Украине уже год как просрочены.

Заявительнице вынесли постановление за заведомо ложный вызов (статья 183 КУоАП) и пригласили в отделение полиции.

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Автор: Дмитрий Захаров