Очевидцы вызвали на место происшествия полицию.

В Днепре нетрезвый 17-летний парень вечером вел себя неадекватно на детской площадке, странно танцуя и бросаясь камнями.

Об этом пишет «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел на улице Космонавтов, 29 июня около 18:40.

Отмечается, что парень танцевал на детской площадке и бросался камнями. При этом у молодого человека выкручивало конечности, а в какой-то момент он начал бросаться камнями рядом с детьми.

Читайте такжеГоловой об асфальт и ногой в спину: в центре Киева подрались девушки-подростки (видео)Очевидцы вызвали на место происшествия полицию.

Правоохранители расценили поведение 17-летнего парня как хулиганство и вызвали врача для осмотра задержанного. После выяснения деталей, несовершеннолетнего нарушителя порядка довезли домой и передали отцу.

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Автор: Катерина Шварц