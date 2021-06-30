В Днепре нетрезвый 17-летний парень вечером вел себя неадекватно на детской площадке, странно танцуя и бросаясь камнями.
Об этом пишет «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.
Инцидент произошел на улице Космонавтов, 29 июня около 18:40.
Отмечается, что парень танцевал на детской площадке и бросался камнями. При этом у молодого человека выкручивало конечности, а в какой-то момент он начал бросаться камнями рядом с детьми.
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Правоохранители расценили поведение 17-летнего парня как хулиганство и вызвали врача для осмотра задержанного. После выяснения деталей, несовершеннолетнего нарушителя порядка довезли домой и передали отцу.
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