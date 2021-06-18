В полиции сообщили, что факт изнасилования не подтвердился.

В Днепре подросток обвинил 50-летнего мужчину в том, что тот его споил и пытался изнасиловать.

Об этом пишет Информатор со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мать 13-летнего мальчика. Выяснилось, что 50-летний мужчина выпивал вместе с 15-летним сыном своей сожительницы, 16-летним племянником и её сыном.

По данным издания, мужчина запер мальчика в доме и склонял его к оральному сексу. Также он запугивал парня, чтобы тот ничего никому не говорил.

Читайте такжеВ Киеве полураздетый мужчина прыгнул с моста и попал на видеоВ какой-то момент домой вернулась гражданская жена мужчины и мальчик ушел домой. Он рассказал о произошедшем матери. Его сразу доставили в больницу, а на место происшествия приехали полицейские.

Мужчина был пьян, он отказался комментировать обвинения. Издание сообщает, что в его рюкзаке нашли таблетки, которые он, со слов несовершеннолетних, подсыпал своим жертвам.

"Оказалось, что это не единичный случай. Так, соседка злоумышленника рассказала, что ее 16-летний сын 4 июня оказался в такой же ситуации. Женщина нашла его в беспомощном состоянии рядом со двором нарушителя, но в полицию не обратилась", - пишет Информатор.

Позднее в полиции сообщили, что факт изнасилования не подтвердился. На мужчину составили протокол по 180-ой статье КУоАП (Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения).

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Автор: Людмила Жерновская