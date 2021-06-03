В одной из днепровских больниц выбросилась из окна 51-летняя пациентка, которая боролась с онкологическим заболеванием и коронавирусом.
Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.
Тело женщины обнаружили рано утром 3 июня. Последний раз ее видели живой вечером 2 июня.
Сообщается, что в 05:00 медсестра делала обход палат для проверки состояния пациентов, но женщину в постели не обнаружила.
Читайте такжеВ Кировоградской области 20-летний парень оставил предсмертное видео и застрелился из-за долговПосле этого она пошла искать ее в отделении, но не нашла. Вернувшись в палату и выглянув в окно, она обнаружила пациентку без признаков жизни на крыше между 2 и 3 этажом.
О трагической ситуации сообщили сыну погибшей.
Предсмертную записку не нашли.
На месте работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
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