Предсмертную записку не нашли.

В одной из днепровских больниц выбросилась из окна 51-летняя пациентка, которая боролась с онкологическим заболеванием и коронавирусом.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Тело женщины обнаружили рано утром 3 июня. Последний раз ее видели живой вечером 2 июня.

Сообщается, что в 05:00 медсестра делала обход палат для проверки состояния пациентов, но женщину в постели не обнаружила.

Читайте такжеВ Кировоградской области 20-летний парень оставил предсмертное видео и застрелился из-за долговПосле этого она пошла искать ее в отделении, но не нашла. Вернувшись в палату и выглянув в окно, она обнаружила пациентку без признаков жизни на крыше между 2 и 3 этажом.

О трагической ситуации сообщили сыну погибшей.

Предсмертную записку не нашли.

На месте работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

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Автор: Катерина Шварц