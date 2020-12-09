В Днепре под бетонной плитой погиб мужчина / фото ГСЧС
В Днепре мужчину насмерть придавило бетонной плитой.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Как сообщается, вызов в службу спасения поступил сегодня в 10:55.
Прибыв к месту вызова, спасатели под бетонной плитой обнаружили мужчину без признаков жизни. С помощью гидравлического инструмента чрезвычайники достали тело мужчины и передали работникам Нацполиции.
Детали происшествия устанавливают правоохранительные органы.
Спасти мужчину не удалось / фото ГСЧС
В центре Днепра на мужчину упала бетонная плита
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