Детали происшествия устанавливают правоохранительные органы.

В Днепре мужчину насмерть придавило бетонной плитой.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Как сообщается, вызов в службу спасения поступил сегодня в 10:55.

Прибыв к месту вызова, спасатели под бетонной плитой обнаружили мужчину без признаков жизни. С помощью гидравлического инструмента чрезвычайники достали тело мужчины и передали работникам Нацполиции.

Детали происшествия устанавливают правоохранительные органы.

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Автор: Екатерина Лиманская