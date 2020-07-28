В Днепре мужчина посреди улицы избил женщину до бессознательного состояния (видео 18+)

Женщину госпитализировали с травмой головы.

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В Днепре мужчина ударил женщину ногой в лицо. Прохожие, судя по опубликованному в местном Telegram-канале видео, спокойно наблюдали, за "расправой".

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"Fatality на Европейской площади. По словам очевидцев, мадам некрасиво высказывалась в адрес мужа и его матери. За что была отправлена в нокаут, ударом с ноги в голову", – сообщают очевидцы.

На место инцидента вызвали "скорую" и полицию, а мужчина, ударивший женщину, убежал. Последнюю госпитализировали с травмой головы.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Им оказался сожитель пострадавшей женщины.

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