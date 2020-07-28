Сделал замечание: на дороге в Киеве избили велосипедиста (видео)
11:23, 28 июля 2020Происшествия
195 0
На записи видно, что велосипедист едва не въехал в открывшуюся дверь легкового автомобиля.
Инцидент произошел на улицу Ахматовой, 44а / скриншот из видео
На Позняках в Киеве избили велосипедиста, который сделал замечание водителю за то, что тот не правильно припарковался.
Видео инцидента опубликовано в Facebook.
Читайте такжеВ Винницкой области пьяный водитель устроил ДТП: решил "порулить" самостоятельно (фото)
На записи видно, что велосипедист едва не въехал в открывшуюся дверь легкового автомобиля, после чего он сделал замечание водителю. Тот догнал велосипедиста и избил.
"Заявление написано, побои снято! Дело за малым, не дать это замять на стадии досудебного расследования! Ул. Ахматовой, 44а", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, на Троицком переулке в Харькове пьяный велосипедист бросался под машины и угрожал прохожим ножом.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter