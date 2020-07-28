Сделал замечание: на дороге в Киеве избили велосипедиста (видео)

На записи видно, что велосипедист едва не въехал в открывшуюся дверь легкового автомобиля.

На Позняках в Киеве избили велосипедиста, который сделал замечание водителю за то, что тот не правильно припарковался.

Видео инцидента опубликовано в Facebook.

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На записи видно, что велосипедист едва не въехал в открывшуюся дверь легкового автомобиля, после чего он сделал замечание водителю. Тот догнал велосипедиста и избил.

"Заявление написано, побои снято! Дело за малым, не дать это замять на стадии досудебного расследования! Ул. Ахматовой, 44а", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Троицком переулке в Харькове пьяный велосипедист бросался под машины и угрожал прохожим ножом.

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