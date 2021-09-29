Медикам удалось достать деталь.

В Днепре подросток случайно проглотил фрагмент распылителя лекарственных средств.

Об этом сообщил врач-эндоскопист Сергей Щудро в группе "Детский эндоскопический центр" в Facebook.

14-летний ребенок случайно проглотил часть распылителя, когда опрыскивал горло лекарственным средством.

Подростка доставили в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу.

Читайте такжеВ Чернигове осудили тренера по гребле, на занятиях которого утонул подростокСообщается, что медики удалили из двенадцатиперстной кишки ребенка деталь длиной около 7 сантиметров.

"Под местной анестезией инородное тело удалено из 12-перстной кишки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Днепре годовалый малыш проглотил металлический болт. У ребенка началась сильная асфиксия.

А в Косово мужчина умудрился проглотить Nokia 3310. Врачам удалось вынуть телефон по частям.

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Автор: Людмила Жерновская