Съеденный мобильник оказался слишком большим, и желудок не смог его переварить.

Житель Косово умудрился проглотить целый мобильный телефон Nokia 3310, релиз которого состоялся еще в 2000 году.

33-летнему мужчине потребовалась помощь врачей, когда мобильник застрял у него в животе, пишет Metro.

Телефон оказался слишком большим, и желудок не смог его переварить. В то же время содержащиеся в аккумуляторе вещества могли вытечь и серьезно навредить мужчине.

Врачам пришлось класть пострадавшего на операционный стол. При этом им удалось вынуть телефон по частям, не разрезая сам желудок. Операция прошла без осложнений.

Зачем и как мужчина съел телефон, не сообщается.

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Автор: Катерина Комолова