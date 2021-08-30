Несовершеннолетняя не выходит на связь с родными.

В Днепре ищут 15-летнюю девочку. 29 августа она ушла из больницы и исчезла. Сейчас правоохранители просят всех неравнодушных о помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Днепропетровской области в Facebook.

Полиция Днепра устанавливает местонахождение 15-летней девочки, которую зовут Ярослава. Известно, что она исчезла 29 августа, пока она не выходит на связь с родными.

"29 августа около 17.00 несовершеннолетняя девочка ушла из больницы в Новокодакском районе города Днепра и до сих пор ее местонахождение не известно", - сообщает пресс-служба.

Читайте такжеНа Хортице пьяный на иномарке сбил супругов с дочкой (фото)Правоохранители добавили приметы пропавшей. 15-летняя имеет темные волосы с белыми прядками и карие глаза. Рост ребенка - примерно 170 сантиметров. Она имеет среднее телосложение. На момент исчезновения девочка была в одежде темного цвета.

Полиция обращается ко всем, кто владеет информацией о местонахождении девочки или видел ее после того, как она ушла из больницы, и просит обязательно рассказать об этом правоохранителям. Сообщить о пропавшей можно по номеру "102".

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Житомирской области мужчина посреди улицы убил незнакомую женщину, которая искала работу.

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Автор: Полина Кузенко