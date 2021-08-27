Владелица змеи Алина рассказала, что ее питомца зовут Сэм и ему два года.

Жители Днепра стали свидетелями выгула в одном из скверов не собаки и не кота, а куда более экзотического животного - удава.

Видео со змеей и его хозяйкой опубликовали в Facebook-группе "Реальный Левобережный".

Удава обыкновенного заметили на лавке в сквере им. Усачева в Индустриальном районе города.

Читайте такжеОгромный питон проглотил теленка целиком и лопнулВладелица змеи Алина рассказала, что ее питомца зовут Сэм и ему два года.

"У нас второй день на выгуле. Я думаю, ему нравится, хоть и непривычно - он на улице ни разу не был", - сказала девушка.

Она утверждает, что кормит домашнего любимца мышами и крысами.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве во время прогулки в зеленой зоне возле КНУ им. Тараса Шевченко потерялся "ручной" удав. Двухметровую змею удалось найти уже спустя несколько дней.

А в прошлом месяце украинские спасатели сообщили об обнаружении метрового удава - рептилию обнаружила женщина в уборной собственной квартиры в Полтаве.

Автор: Станислав Кожемякин