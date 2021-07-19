В результате нападения женщина получила травмы подбородка, шеи, уха и бедра.

В Днепре пес породы хаски во время прогулки вцепился в лицо прохожей, в результате чего женщина получила травмы подбородка, шеи, уха и бедра.

Об этом в соцсети рассказал муж пострадавшей Юрий Камышан.

"Мы с женой выгуливали нашу собаку. Рядом две девушки гуляли с хаски Максом. Этот пес (без каких-либо признаков агрессии, то есть он не скалился, не рычал, а просто напал) вцепился в лицо жены, я оттащил его и придавил к земле, но он еще раз укусил ее в область правого бедра. Укусы были очень глубокими, открылось кровотечение", - рассказывает мужчина.

Он добавил, что они быстро поехали в больницу и не успели взять номер владельцев хаски. По словам мужчины, пса всегда выгуливала пара, которую они видели неоднократно. Но в тот день Макса на прогулку вывели две девушки.

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"Через знакомых нашли номер телефона владельцев. Объяснили им ситуацию, на что они сказали, что мы в отпуске и не знаем, что произошло. Потом сказали, что не было никакого инцидента и перестали отвечать.

Мы попросили срочно скинуть фото паспорта собаки (потому что Макс напал без всякой на то причины, возможно, у него бешенство), но никто не ответил. Оформили заявление в полицию", - написал Юрий Камышан.

Позже выяснилось, что хозяева Макса все же нашлись, сейчас с ними работает полиция, передает ТСН.

"Полиция нашла владельцев Макса. Ведь нужно наблюдение за собакой в течение 10 дней, от этого зависит, как будет дальше проходить лечение. А также неизвестно, кого еще может укусить этот пес", - отметил мужчина.

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Автор: Иван Бойко