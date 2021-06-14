В понедельник, 14 июня, в Днепре с Самарского моста спрыгнула девушка. Ее до последнего пытались отговорить. В сети опубликовали видео момента прыжка девушки.
Как пишет «Днепр оперативный», о том, что с моста пытается прыгнуть девушка, в полицию сообщил очевидец, но еще до приезда правоохранителей та осуществила свое намерение.
«Причины этого поступка неизвестны, свидетели-рыбаки пытались ее отговорить, однако она ни с кем не стала разговаривать», – говорится в сообщении.
Также сообщается, что из воды девушку в бессознательном состоянии достали с помощью катера, двигавшегося мимо места происшествия: владельцы плавсредства согласились оказать помощь полиции.
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