Девушку достали из реки и отвезли в больницу.

В понедельник, 14 июня, в Днепре с Самарского моста спрыгнула девушка. Ее до последнего пытались отговорить. В сети опубликовали видео момента прыжка девушки.

Как пишет «Днепр оперативный», о том, что с моста пытается прыгнуть девушка, в полицию сообщил очевидец, но еще до приезда правоохранителей та осуществила свое намерение.

«Причины этого поступка неизвестны, свидетели-рыбаки пытались ее отговорить, однако она ни с кем не стала разговаривать», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что из воды девушку в бессознательном состоянии достали с помощью катера, двигавшегося мимо места происшествия: владельцы плавсредства согласились оказать помощь полиции.

Читайте такжеПропавшую 2-летнюю девочку в Николаевской области нашли живой и невредимой (фото)Пострадавшую доставили на берег, патрульные перенесли ее в карету «скорой помощи», медики провели реанимационные мероприятия. Девушку отвезли в больницу имени Мечникова.

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Автор: Катерина Шварц