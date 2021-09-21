Она находится в состоянии средней степени тяжести.

В Днепре в больницу госпитализировали 15-летнюю девочку, которой брызнули в глаза из перцового баллончика.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на главврача Днепропетровской областной детской больницы Алексея Власова.

Девочка попала в больницу ещё 20 сентября. Сейчас она находится в хирургическом отделении.

"21 сентября девушкой занимались окулисты. Она в состоянии средней степени тяжести. Мы и дальше будем оказывать ей помощь", – рассказал Власов журналистам.

Читайте такжеВ Одессе голый мужчина сидел возле "Вечного огня" и ругался на прохожихПо информации Информатора, 15-летняя девочка учится в Днепропетровском транспортно-экономическом колледже.

По предварительным данным, пострадала она из-за действий своих одногруппников.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье троих подростков подозревают в групповом изнасиловании 14-летней девочки.

А в Каменском девушка на камеру сожгла государственный флаг. После скандала её исключили из модельного агентства.

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Автор: Людмила Жерновская