В областном центре школьница упала со здания на выходных, узнали журналисты.

В Днепре девочка-подросток упала с 7-го этажа здания, которое еще не достроили, и попала в реанимацию областной детской больницы.

Инцидент в Днепре произошел в субботу, 9 октября, на ул. Шевченко, сообщил 11 числа "Информатор", ссылаясь на сведения правоохранителей и медиков.

По его данным, правоохранители узнали об инциденте 9 октября в 22.00.

Пострадавшей 12 лет. Главврач областной детской больницы Алексей Власов сообщил, что девочка находится в стабильном состоянии.

Читайте такжеУспел схватить за руки: в Житомире коп спас женщину, передумавшую прыгать с балкона (фото, видео)"Она находится в отделении реанимации… Ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – поделился медик.

После инцидента правоохранители начали производство по ст. 128 Уголовного кодекса – "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение".

В полиции отметили, что следствие продолжается.

Ранее похожий инцидент произошел в Умани Черкасской области – вечером 23 сентября в городе на ул. Независимости 11-летняя девочка выпрыгнула из окна, расположенного на восьмом этаже дома, и погибла.

Правоохранители считают, что девочку могли довести до самоубийства.

Автор: Екатерина Присяжнюк