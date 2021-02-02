Столб обвалился во время работы сотрудников "Горзеленстроя", которые обрезали ветки деревьев.

На проспекте Героев в Днепре электроопора упала на припаркованный легковой автомобиль Mazda.

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Как сообщает Telegram-канал «ХД», инцидент связан с работой «Горзеленстроя», которые обрезали во дворе ветки деревьев.

«Во время работ электроопора упала на припаркованный рядом автомобиль. Никто не пострадал», - говорится в сообщении.

Там же опубликовано фото и видео с места инцидента. Судя по ним, авто получило серьезные повреждения.

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Автор: УНИАН