В Днепре бетонный столб сломал машину / t.me/hyevuy_dnepr
На проспекте Героев в Днепре электроопора упала на припаркованный легковой автомобиль Mazda.
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Как сообщает Telegram-канал «ХД», инцидент связан с работой «Горзеленстроя», которые обрезали во дворе ветки деревьев.
«Во время работ электроопора упала на припаркованный рядом автомобиль. Никто не пострадал», - говорится в сообщении.
Там же опубликовано фото и видео с места инцидента. Судя по ним, авто получило серьезные повреждения.
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