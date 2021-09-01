Полиция забрала двоих несовершеннолетних, а также пьяного водителя машины.

В городе Подольск Одесской области двое пьяных лицеистов плясали на крыше авто во дворе лицея, в который приехали на праздничную церемонию по случаю Дня знаний (отмечается 1 сентября)

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел сегодня.

"Перед началом торжеств ко Дню знаний во двор Подольского профессионально-технического лицея заехал автомобиль "ВАЗ". На крыше машины под громкую музыку устроили танцы двое юношей. Они привлечены к ответственности за то, что на территории учебного заведения находились в нетрезвом состоянии и нарушали общественный порядок", – рассказали в полиции.

Как уточнили в главке, в отдел полиции доставили водителя и пассажиров вышеназванного автомобиля.

Читайте такжеИзбили и заставили раздеваться на камеру: в Одесской области подростки пытали школьникаВыяснилось, что у всех -признаки опьянения. За появление в общественном месте в пьяном виде на 16-ти и 17-летнего братьев полицейские составили протоколы по ст. 178 КУоАП, а на старшего из них – еще и за мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП). Кроме того, 18-летний водитель автомобиля за вождение транспортом в нетрезвом состоянии будет отвечать по ст. 130 этого же кодекса.

Также, по словам начальника Подольского районного управления полиции Александра Ноздратенко, административный протокол составили еще в отношении одного несовершеннолетнего – 17-летнего студента этого же учебного заведения, который пришел на линейку пьяным.

"Торжественные мероприятия прошли по плану, а правонарушители будут отвечать согласно действующему законодательству", – сказал Ноздратенко.

Позже информация об инциденте стала недоступна на сайте ГУ Нацполиции на Одесчине.

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Авторы: Лариса Козовая, Екатерина Присяжнюк