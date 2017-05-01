На Одесчине задержали мужчину, укравшего семечек на миллион гривень

В Савранском районе Одесской области сегодня полиция задержала мужчину, совершившего кражу семян подсолнечника на сумму более 1 миллион гривень. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Читайте такжеЕнот украл у американца телефон и снял свой побег в лес на видео

"В дежурную часть отделения полиции поступило сообщение от фермера о том, что неизвестные лица разбили стену и проникли в складское помещение, откуда похитили семян подсолнечника в количестве 496 посевных единиц и 50 литров протравителя. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составляет более 1,2 миллиона гривень", - рассказали в главке.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий на 320 км автодороги "Киев-Одесса" сотрудниками полиции по ориентировке был остановлен автомобиль марки Renault Master, в грузовом отсеке которого было обнаружено 53 мешка похищенного семян подсолнечника. Никаких документов на груз у 27-летнего водителя не было, и объяснить его происхождение он не смог.

"Обнаруженные семена изъяты. Устанавливается причастность других лиц к совершению данного правонарушения", – добавили в отделе.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.