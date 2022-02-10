Депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына задержали при получении 1,26 млн грн взятки.

В деле о получении взятки депутатом Киевсовета от "Слуги народа", председателем комиссии горсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владиславом Трубицыным есть 6 подозреваемых, четверо из них подозрения уже получили.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"По этому делу подозреваются шесть человек, 5 из них были вчера задержаны. Четверым из них (не спецсубъектам) подозрение уже вручено, а по спецсубъекту (Владиславу Трубицыну - УНИАН), когда я сюда ехал, подозрение было согласовано", - сказал Сытник.

Также он добавил, что Трубицыну инкриминируют получение неправомерной выгоды служебным лицом (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Среди фигурантов, кроме Трубицына, руководители коммунальных предприятий, которые связаны с размещением МАФов. После вручения подозрений всем прокуроры и детективы НАБУ определятся, какие меры будут просить для них избрать.

Сытник заявил, что речь идет не об эпизодической взятке, а про длительную схему с расценками, сколько, за что и кому заплатить за размещение точек торговли.

В свою очередь и.о. руководителя САП Максим Грищук предположил, что меры пресечения подозреваемым по этому делу будут выбирать завтра.

Депутат Киевсовета Трубицын попался на взятке: что известно

Как сообщал УНИАН, 9 февраля детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета Владислава Трубицына и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн взятки при содействии в организации розничной торговли в столице. Кроме Трубицына, речь идет о:

помощнике депутата Киевсовета,

директоре коммунального предприятия,

заместителе директора коммунального предприятия,

заместителе директора коммунального предприятия,

приближенном к депутату лице.

Читайте также"Слуга народа" созывает конференцию из-за скандала с депутатом ТрубицынымПо данным следствия, депутат в сговоре с группой лиц организовал схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли заранее определенных компаний, а также дальнейшего беспрепятственного использования точек. Речь шла о семи локациях в разных районах столицы.

Свои "услуги", по информации правоохранителей, участники схемы оценили в 1,39 млн грн в год, которые впоследствии планировали распределить между собой.

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