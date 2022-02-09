Политик попался на взятке в более чем миллион гривень.

Председатель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк созывает внеочередную конференцию киевской организации партии для рассмотрения инцидента с депутатом Киевсовета Владиславом Трубицыным.

Об этом вечером в среду, 9 января, сообщила представительница политической силы Юлия Палийчук, обнародовав заявление Шуляк.

"Мы ожидаем всестороннего и тщательного расследования дела антикоррупционными и правоохранительными органами. ... Вместе с тем мы считаем, что политическая ответственность должна быть намного быстрее, чем уголовная или административная. Особенно за деяния, которые можно рассматривать как коррупционные. Именно поэтому я уже сегодня издала распоряжение о созыве, в соответствии со ст. 9.1.4 Устава Партии, внеочередной конференции Киевской городской организации политической партии "Слуга народа" для рассмотрения этого инцидента и принятия соответствующих решений относительно Владислава Трубицына", - говорится в заявлении.

Разоблачение депутата, а также директора одного из коммунальных предприятий на получении взятки Шуляк назвала "лишним подтверждением того факта, что во власти города процветает коррупция, в которой замешаны подчиненные городского головы".

Читайте такжеЯнварский рост цен: что в Украине подорожало больше всегоКак сообщал УНИАН, детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили действующего депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына и еще пять человек на получении 1,26 млн грн взятки за содействие в организации розничной торговли в столице.

По данным следствия, чиновник Киевсовета в сговоре с группой лиц организовал схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли заранее определенных компаний, а также дальнейшего беспрепятственного использования точек. Речь шла о семи локациях в разных районах столицы.

Свои "услуги", по информации правоохранителей, участники схемы оценили в 1,39 млн грн в год, которые впоследствии они планировали распределить между собой.

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