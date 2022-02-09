Оперативники НАБУ разоблачили депутата и еще пятерых человек на получении взятки за содействие в организации розничной торговли в столице.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили действующего депутата Киевского городского совета (председателя одной из постоянных комиссий Киевсовета) и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн взятки за содействие в организации розничной торговли в столице..

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению, речь идет о депутате Киевсовета, председателе одной из постоянных комиссий Киевсовета; помощнике депутата Киевсовета; директоре коммунального предприятия; заместителе директора коммунального предприятия; приближенном к депутату лице.

"Следствие установило, что чиновник Киевсовета в сговоре с группой лиц, среди которых были руководители столичных КП, организовали схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли ("купал") заранее определенных компаний, а также дальнейшего беспрепятственного использования точек. Речь шла о семи локациях в разных районах столицы (Дарницком, Днепровском, Шевченковском и тому подобное)", - говорится в сообщении.

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Свои "услуги" участники схемы оценили в 1,39 млн грн в год, которые впоследствии они планировали распределить между собой.

Следственные действия продолжаются. Детективы НАБУ устанавливают другие обстоятельства совершения преступления, в том числе и круг лиц, которые могут быть к нему причастными.

В соцсетях появилась информация, что НАБУ задержало при получении взятки в 1,26 млн грн депутата Киевсовета от фракции "Слуга народа" Владислава Трубицына, который является главой постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, а также его помощника.

В комментарии УНИАН депутат Киевсовета Леонид Емец, ссылаясь на неофициальные источники, подтвердил задержание депутата Трубицына и что это произошло в помещении Оболонской РГА. "Знаю, что это связано с передвижными МАФами", - добавил он.

Недавно Трубицын пел на мини-концерте после презентации Программы развития Киева от партии "Слуга народа".

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