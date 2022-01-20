Мужчина в суде заявил, что не помнит, как пересек границу.

Курсант Национальной академии сухопутных войск пошел гулять в лес и попал в Польшу. На момент инцидента 20-летний парень был пьян.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Отмечается, что инцидент произошел 7 января возле села Лопушанка Самборского района. Украинским пограничникам сообщили, что пять человек незаконно перешли границу из Украины в Польшу. При этом троих нарушителей задержали польские пограничники. Нарушителями оказались граждане Турции.

При этом еще двум мужчинам удалось сбежать в Украину. В связи с этим украинские пограничники с собаками отправились на поиски. Двух мужчин задержали на окраине села Лопушанка, они были без документов.

Читайте также"Ты - лох, ну, и я - лох": Гордон и Комаровский обменялись "любезностями" (видео)В то же время один из мужчин был в военной форме и берцах. Им оказался бывший пограничник, 25-летний Марьян Павлюх. Вторым нарушителем оказался курсант 3 курса Национальной академии сухопутных войск Львова Василий Макар.

В суде Макар рассказал, что 6 января вместе с Павлюхом всю ночь пили, а к утру решили прогуляться по лесу. По его словам, он был настолько пьян, что не помнит, где именно они гуляли и переходили ли границу, а помнит лишь, как их задержали пограничники возле церкви в селе Лопушанка, "при этом спустили собак".

Офицер пресс-службы Львовского пограничного отряда Александра Кучковская заявил, что следствие еще должно установить, были ли двое украинцев организаторами переправки иностранцев в Польшу

По решению судьи Оксаны Кшик, Макара признали виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал на 8500 гривень. Кроме того, такой же штраф придется заплатить Павлюху и трем гражданам Турции.

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