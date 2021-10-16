Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Черновцах мужчина обстрелял из огнестрельного оружия авто, два человека попали в больницу.

Как информирует Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, 14 октября в полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставлены двое местных жителей с огнестрельными ранениями рук.

Правоохранители установили, что на одной из улиц неизвестные несколько раз выстрелили из оружия по машине во время движения. На тот момент в авто находились 49-летний черновчанин и 63-летняя пассажирка. В результате обстрела оба получили травмы рук различной степени тяжести.

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В ходе проведения неотложных первоочередных оперативно-поисковых мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался 22-летний житель Ивано-Франковска. В порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (закончено покушение на умышленное убийство двух или более лиц).

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как писал УНИАН, в Киеве обстреляли маршрутку, пострадал водитель.

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Автор: Виктория Токарева