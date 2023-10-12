Теперь злоумышленникам "светит" до 8 лет заключения.

В Чернигове 11 октября временно не включались сирены и для устранения неисправности были привлечены специалисты АО "Укртелеком". Виновниками этому стали двое мужчин, которые похитили кабели обеспечения сирен оповещения в городе и хотели сдать их на металлолом.

Полиция установила двух местных мужчин, сообщил "Суспільному" сотрудник пресс-службы ГУНП в Черниговской области Сергей Гузь.

"По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. В условиях военного или чрезвычайного положения санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Сейчас продолжаются следственные действия", - сказано в сообщении.

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Сейчас работу сирен оповещения полностью возобновили.

Инциденты с кражами в Украине

В Днепре правоохранители заблокировали работу мошеннического колл-центра - злоумышленники похищали деньги со счетов украинцев, работающих в Польше. По информации Государственного бюро расследований, организовали работу колл-центра местные криминальные авторитеты, а прикрывал их деятельность правоохранитель с руководящей должностью.

На Тернопольщине женщина забыла, где закопала деньги и драгоценности у себя во дворе, и обвинила в краже соседа.

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