40-летний пострадавший, попавший под моторную лодку, до сих пор находится в больнице.

Полиция нашла водителя лодки, который на днях тяжело травмировал пловца в Чернигове.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Правоохранители допросили мужчину и изъяли записи с камер видеонаблюдения, а также видео с мобильного телефона очевидца происшествия.

На роликах зафиксирован момент наезда моторной лодки на человека недалеко от берега. Также видно, что водитель плавсредства понял, что натворил, но не помог пострадавшему и уехал.

Лодку злоумышленник спрятал в гараже отца. Полиция уже изъяла транспорт для проведения следственных действий.

Между тем 40-летний пострадавший, попавший под моторную лодку, до сих пор находится в больнице. Медики пытаются спасти его порезанную двигателем руку. Его обидчику грозит до 5 лет тюрьмы.

Происшествие произошло на днях на Десне. После контакта с катером пострадавший получил серьезные травмы руки, однако смог самостоятельно доплыть до берега, где его уже спасали отдыхающие.

Медики диагностировали у него перелом руки и разорванные сосуды.

Сам виновник наезда скрылся, однако полиция вскоре установила причастность к трагедии родственника пловца. Правоохранители открыли уголовное производство о нарушении правил на транспорте.

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Автор: Иван Бойко