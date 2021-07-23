Полиция нашла водителя лодки, который на днях тяжело травмировал пловца в Чернигове.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Правоохранители допросили мужчину и изъяли записи с камер видеонаблюдения, а также видео с мобильного телефона очевидца происшествия.
На роликах зафиксирован момент наезда моторной лодки на человека недалеко от берега. Также видно, что водитель плавсредства понял, что натворил, но не помог пострадавшему и уехал.
Лодку злоумышленник спрятал в гараже отца. Полиция уже изъяла транспорт для проведения следственных действий.
Между тем 40-летний пострадавший, попавший под моторную лодку, до сих пор находится в больнице. Медики пытаются спасти его порезанную двигателем руку. Его обидчику грозит до 5 лет тюрьмы.
Происшествие произошло на днях на Десне. После контакта с катером пострадавший получил серьезные травмы руки, однако смог самостоятельно доплыть до берега, где его уже спасали отдыхающие.
Медики диагностировали у него перелом руки и разорванные сосуды.
Сам виновник наезда скрылся, однако полиция вскоре установила причастность к трагедии родственника пловца. Правоохранители открыли уголовное производство о нарушении правил на транспорте.
Вас также могут заинтересовать новости
- Девушки сожгли на видео футболку с гербом Украины (видео)
- В Киеве неадекват напал на водителя троллейбуса во время движения - произошло ДТП (видео)
- В центре Киева курьер на моноколесе едва не влетел в Infiniti (видео)
- Проснулась без груди: в Харькове Врачи без предупреждения ампутировали женщине молочную железу
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram