В городе Смела Черкасской области в результате взрыва в жилом доме погиб мужчина.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области.
Отмечается, что 14 июля к спасателям поступила информация о том, что на улице Лесная произошел взрыв в жилом доме с последующим пожаром.
"В результате взрыва произошло разрушение части кровли и части наружной стены", - говорится в сообщении.
Спасателями в 09:45 пожар был локализован, в 10:05 – ликвидирован. Во время разбора конструкций дома из-под завалов достали тело погибшего владельца, 1966 года рождения.
В ГСЧС добавили, что, вероятно, в доме произошел взрыв газового баллона.
Как сообщал УНИАН, во время празднования Ивана Купала в Коростене на Житомирщине поздно вечером 9 июля взорвались канистры с бензином. Сообщается о трех пострадавших. Очевидцы утверждают, что взрыв был настолько сильный, что у жителей в районе водоканала затрусились стекла в окнах.
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