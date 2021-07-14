Вероятно, произошел взрыв газового баллона.

В городе Смела Черкасской области в результате взрыва в жилом доме погиб мужчина.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области.

Отмечается, что 14 июля к спасателям поступила информация о том, что на улице Лесная произошел взрыв в жилом доме с последующим пожаром.

"В результате взрыва произошло разрушение части кровли и части наружной стены", - говорится в сообщении.

Спасателями в 09:45 пожар был локализован, в 10:05 – ликвидирован. Во время разбора конструкций дома из-под завалов достали тело погибшего владельца, 1966 года рождения.

В ГСЧС добавили, что, вероятно, в доме произошел взрыв газового баллона.

Как сообщал УНИАН, во время празднования Ивана Купала в Коростене на Житомирщине поздно вечером 9 июля взорвались канистры с бензином. Сообщается о трех пострадавших. Очевидцы утверждают, что взрыв был настолько сильный, что у жителей в районе водоканала затрусились стекла в окнах.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская