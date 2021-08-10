Теперь ему грозит наказание от штрафа до ареста и лишения свободы.

В Черкасской области задержали молодого парня по подозрению в сожжении государственного флага Украины.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Об инциденте, произошедшем в селе Петрушки, правоохранителям сообщили 9 августа. Там исчез государственный флаг со здания старостата.

"С помощью общественности правоохранители выяснили, что происшествие произошло в ночь с 7 на 8 августа. Предварительно известно, что парень, отдыхая в компании и находясь в состоянии алкогольного опьянения внезапно снял государственный флаг Украины с админздания, выбросил на землю и поджег его. Правонарушителя и его местонахождение установили. Им оказался житель села Глушки - 2002 года рождения", - говорится в сообщении.

Вандала задержали и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств инцидента. По факту было начало уголовное производство по статье о надругательстве над государственными символами Уголовного кодекса Украины.

Задержанному намерены объявить о подозрении. Ему грозит штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе активисты установили личность вандала, который повредил баннер с гербом Украины, установленный в память о погибших в мае 2014 года патриотах.

Также сообщалось, что во Львове владельцы кофейни "Кофе милитари" используют вместо коврика "флаг" террористов "ДНР", которые оккупировали часть Донбасса.

Автор: Юрий Годован