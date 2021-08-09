Кофейня открылась 8 августа / Скриншот
Во Львове владельцы кофейни "Кофе милитари" используют вместо коврика флаг так называемой "Донецкой народной республики".
Фото опубликовано в Telegram-канале "Останній блокпост".
На снимке можно увидеть, что посетители стоят в очереди на коврике.
"Кофейня во Львове. Флаг фейковой республики именно там где и должен быть и используется по назначению", - говорится в сообщении.
На страницах кофейни в соцсетях отмечается, что они ежемесячно отдают часть прибыли украинской армии.
фото Останній блокпост