Владельцы пишут, что помогают украинским военным.

Во Львове владельцы кофейни "Кофе милитари" используют вместо коврика флаг так называемой "Донецкой народной республики".

Фото опубликовано в Telegram-канале "Останній блокпост".

На снимке можно увидеть, что посетители стоят в очереди на коврике.

"Кофейня во Львове. Флаг фейковой республики именно там где и должен быть и используется по назначению", - говорится в сообщении.

На страницах кофейни в соцсетях отмечается, что они ежемесячно отдают часть прибыли украинской армии.

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Автор: Людмила Жерновская