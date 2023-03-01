Также она выразила надежду, что Рада увеличит срок подготовки мобилизованных перед отправлением на фронт.

Призывников в Украине ждут новые правила выдачи повесток, в частности военкоматы планируют предоставить боди-камеры своим работникам, чтобы те фиксировали момент вручения документа.

Как рассказала в комментарии "ЗнайUA" юрист Екатерина Котенкова, такие правила планируют ввести после "слитых" в сеть видео с применением силы при вручении повесток в Украине.

По ее словам, есть случаи, когда военнообязанных тянут в авто, "скручивают". А есть и другие истории: когда мужчины не хотят принимать повестки, хотя закон Украины позволяет вручать их в любых местах.

Поэтому теперь факт вручения повесток хотят снимать на камеру, как заявляли в ОК "Юг". И в случае возникновения каких-то конфликтных ситуаций с камеры будут передаваться эти видео правоохранителям в качестве доказательств, говорит юрист.

Мобилизация в Украине продлена до мая 2023-го, и в Раде зарегистрировали законопроект, который увеличивает минимальный срок военной подготовки мобилизованных. Поводом стала недавняя смерть отправленного на поле боя неподготовленного тернополянина.

"То, что будут камеры, — это хорошо. Потому что не смогут представители Территориального центра комплектования и соцподдержки совершить какие - то неправомерные действия", — отметила Котенкова.

Также она выразила надежду, что ВР увеличит срок подготовки военнообязанных перед отправлением на фронт.

Мобилизация в Украине - нюансы

В Верховной Раде Украины предлагают запретить отправлять мобилизованных, не имеющих опыта прохождения военной службы, в зону боевых действий.

Это произошло после того, как на фронте погиб Богдан Покитко, которого, по его словам волонтеров и родных, мобилизовали на улице и без подготовки отправили "на ноль".

Начальник Львовского областного ТЦК Александр Тищенко, комментируя массовую раздачу повесток в Украине, подчеркнул, что фактически их могут вручать лично в руки везде минимум до 20 мая 2023-го.

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