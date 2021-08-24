Событие произошло на глазах у десятков людей.

На военном параде в Киеве один из зрителей пытался совершить акт самосожжения.

Видео инцидента появилось в сообществе Telegram "Киев Оперативный".

По словам очевидцев, мужчина облил себя горючей смесью и поджег. В толпе произошла паника.

Как свидетельствуют отснятые кадры, происшествие произошло неподалеку от информационных стендов возле одного из зданий центральной улицы столицы.

Пламя распространялось по одежде пострадавшего и дошло до груди и шеи. Однако правоохранителям и неравнодушным удалось вовремя потушить огонь. После полива водой мужчина пришел в себя.

О состоянии мужчины и причинах такого поступка ничего неизвестно.

Сегодня Украина празднует 30-ю годовщину Независимости. В связи с чем по всей стране состоятся торжественные мероприятия.

В Киеве состоялся парад войск, во время которого провели артиллерийский салют с острова Труханов. В это время в Одессе состоялось торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации, показ военной техники.

Праздничные мероприятия в столице в ночь с 24 на 25 августа на два часа будет продлена работа столичного метрополитена и ряда маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования.

Автор: Иван Бойко